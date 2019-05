Cel puțin 42 de deţinuţi au fost găsiți morţi în patru închisori din Brazilia Cel puțin 42 de detinuti din Brazilia au fost gasiți morti luni în patru închisori din orașul Manaus din jungla Amazoniana, unde o lupta între bandele rivale din închisori a dus la moartea altor 15 detinuti cu o zi înainte, au anuntat autoritațile, relateaza Mediafax, citând Reuters.



Fortele federale speciale au fost trimise lui Manaus într-un efort de stopare a violenței. Confruntarile din închisori se raspândesc adesea rapid în Brazilia, unde bandele de droguri au controlul de facto asupra aproape tuturor închisorilor.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

