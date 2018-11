Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, produs duminica in Iran, in apropierea zonei de frontiera cu Irak, a relatat presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anuntat sambata oficialii guvernamentali, citati de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime ...

- Ultimul bilant al exercitiului Seism 2018 arata ca cel putin 4.587 persoane si-au pierdut viata, iar 8.585 au fost ranite. 50.000 persoane au ramas fara locuinte, dintre acestea, 11.200 fiind in prezent adapostite in taberele amenajate de autoritati la Arena Nationala si in localitatile Afumati si Voluntari…

- Cel putin 17 persoane au murit, alte peste 330 au fost ranite si peste 2.500 de locuinte au fost distruse in urma cutremurului cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter produs sambata seara in Haiti, relateaza Reuters.

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters. Cel puțin o persoana a murit…

- Cel puțin 115 persoane au decedat, iar alte peste 380 au fost ranite in urma violențelor din capitala Libiei, Tripoli, izbucnite in urma cu o luna intre grupuri armate rivale, a anunțat duminica Ministerul libian al Sanatații, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit Mediafax.In urma…

- Zeci de explozii, declansate aparent de ruptura unei conducte de gaz, s-au produs joi in trei localitati de langa Boston, provocand ranirea a cel putin sase oameni si apeluri de evacuare catre alte cateva sute, au precizat oficiali locali citati de Reuters, potrivit Agerpres. Imagini difuzate…