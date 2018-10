Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Mangkhut, cel mai violent din acest an, a provocat moartea a cel putin 30 de persoane, sambata, in Filipine, au anuntat autoritatile locale, modificand bilantul initial de 25 de decese, relateaza AFP.

- Un accident grav a avut loc in Spania.Cel puțin cinci oameni au murit și 20 au fost raniți dupa ce un autocar a izbit violent pilonul unui viaduct, in regiunea Asturia. Deocamdata nu exista informații...

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Accident grav in New Mexico, unde cel puțin șapte persoane au murit și alte cateva zeci au fost grav ranite. Au fost implicate un autocar și un camion cu semiremorca ce a avut loc de-a lungul autostrazii 40, in apropierea frontierei cu Arizona, informeaza AP. Informațiile preliminare au aratat ca un…

- Un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in Bulgaria. In urma accidentului, cel puțin 15 persoane au murit. Alte 27 de persoane au fost ranite La fața locului au fost trimise mai multe echipe de...

- Cel putin patru persoane au murit joi, dupa ce au fost impuscate intr-un atac comis la un punct de verificare amplasat de autoritati in partea de est a Libiei, intre orasele Zliten si Khoms, a transmis un oficial local citat de Reuters.

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte 16 au fost ranite, unii raniti fiind in stare critica, in urma unui incendiu produs luni dimineata intr-un spital din New Taipei City, informeaza BBC News online.