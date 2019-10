Cel puțin 40 de morţi în timpul protestelor de vineri din Irak Cel puțin 40 de protestatari au fost uciși ineri în Irak dupa ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul pentru a încerca sa opreasca manifestațiile împotriva corupției și a greutaților economice, anunta mai multe surse de securitate, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Un ofițer de informații guvernamental și un membru al puternicei miliții Asaib Ahl al-Haq au fost uciși într-o confruntare cu protestatarii din sudul orașului Amara, au declarat surse din poliția irakiana. Peste 2.000 de persoane au fost ranite la nivel național,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

