- Cel puțin 30 de persoane au fost ranite joi in urma coliziunii intre un tren expres și un camion in orașul Yokohama din Japonia, a informat compania Keikyu Corp, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In urma impactului, geamul din compartimentul mecanicului de locomotiva a fost…

- Cel putin 33 de persoane au murit joi intr-un incendiu la un studio de animatie din Kyoto care a fost provocat de un individ ce a patruns in interior, a stropit cu un lichid inflamabil si i-a dat foc, sustin autoritatile, relateaza dpa.Treizeci si sase de oameni au fost raniti si circa zece…

- Kyoto Animation, cel mai cunoscut studio de anime din Japonia, a fost cuprins de flacari joi dimineața. Un barbat de aproximativ 40 de ani a fost vazut de mai mulți martori in timp ce turna lichid inflamabil langa cladire. Localnicii au chemat poliția dupa ce au auzit o explozie puternica și au vazut…

- Peste 80 de copii romani sunt blocati pe aeroporturile din Milano, Doha și Tokyo. Parinții acuza ca au fost pacaliti de o asociatie care a organizat tabere in Statele Unite ale Americii și Japonia, fara sa mai cumpere si bilete de avion. Printre copii se numara si fata colegului nostru, Florin Daminescu…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Un accident rutier a avut loc vineri, pe un drum laturalnic, intre Aeroportul Mihail Kogalniceanu si baza militara. Un camion incarcat cu pamant s a rasturnat iar soferul a ramas incarcerat.Revenim ...

- De ultima ora! Persoana calcata de tren in Baia Mare – langa Magazinul Dedeman in urma cu putin timp O persoana a fost calcata de tren in urma unui accident produs in Baia Mare – langa Magazinul Dedeman. La locul accidentului intervin echipaje de pompieri și ambulanța. Accident feroviar, 1 victima…