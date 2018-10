Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 persoane si-au pierdut viata dupa ce mai multe locuinte au fost acoperite cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa pe versantii muntelui Elgon din estul Ugandei, a indicat vineri un reprezentant guvernamental, citat de Reuters preluata de Agerpres. Alunecarile de teren…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale in Uganda, au indicat joi echipele de salvare care au intervenit la fata locului, citate de DPA. Ploile torentiale au dislocat bolovani masivi si noroi de pe pantele masivului Elgon din estul Ugandei,…

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…

- Cel putin patru persoane au murit si alte zeci au ramas prinse sub daramaturi joi, in Filipine, dupa ce peste 20 de case au fost ingropate in urma unor alunecari majore de teren, declansate in urma ploilor torentiale, relateaza Reuters.

- Un elicopter de mici dimensiuni a intrat miercuri intr-o cladire dintr-un parc industrial in orasul ceh Plzen, iar toate cele patru persoane aflate la bord au decedat, conform politiei, scrie Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orasului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 27 de persoane sunt date disparute si sunt presupuse decedate in urma unei alunecari de teren produsa la o mina de jad din statul Kachin situat in nordul Myanmar, informeaza miercuri DPA. Alunecarea de teren, declansata de ploile torentiale, a avut loc marti dimineata in apropierea…