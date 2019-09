Cel puțin 31 de morți în Iraq la o sărbătoare de comemorare în Karbala 31 de oameni au murit în Iraq într-o îmbulzeala în timpul Ashura, o sarbatoare comemorativa în orașul Karbala. Purtatorul de cuvânt al ministerului sanatații a declarat ca alte 100 de persoane au fost ranite și numarul decedaților ar putea crește, potrivit BBC.

Incidentul ar fi avut loc atunci când un pelerin s-a împiedicat și a cazut în timp ce alte sute de mii de oameni luau parte la un ritual. Ashura este o sarbatoare ce îi comemoreaza vitejia unuia dintre nepoții profetului Muhammad, Imam Hussein. În fiecare an, milioane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militantii talibani au revendicat joi responsabilitatea pentru atentatul sinucigas cu masina-capcana din Kabul care a vizat un punct de control din apropierea cartierului general al misiunii Resolute Support a NATO si care s-a soldat cu cel putin 5 morti si 35 de raniti, informeaza dpa si EFE. Purtatorul…

- O explozie la o fabrica de artificii din India a ucis, miercuri, cel puțin 16 oameni, a anuntat politia, citata de Reuters. In plus, alți 30 ar fi sub daramaturi, fara șansa de supraviețuire.Incidentul a avut loc cu cateva saptamani inainte de festivalul Hindu, care este marcat de impresionante…

- Cel putin trei persoane au fost ucise de o stanca de calcar care s-a prabusit pe o plaja din California, au declarat autoritatile locale sambata relateaza agerpres. Incidentul a avut loc vineri, cand pietrele au cazut peste inotatori, in apropierea unei scari care duce la Grandview Surf Beach, la…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 13 ranite in urma unei explozii produse in nord-estul capitalei afgane Kabul duminica dupa-amiaza, dupa care atacatori inarmati au intrat in biroul unui partid politic, informeaza dpa si AFP, citand un bilant provizoriu al atacului. France Presse precizeaza…

- Alunecarile de teren deasupra minelor de jad provoaca in fiecare de an zeci de victime in aceasta regiune muntoasa din statul Kachin, de la granita cu China si India, mai ales in sezonul ploilor.Incidentul s-a petrecut duminica in cantonul Hpakant, au precizat pompierii pe contul lor de…

- Incidentul a avut loc luni, in zona Severomorsk (Murmansk), in apropiere de Marea Barents. Un incendiu a izbucnit la bordul unui submarin de cercetare, fiind stins de echipaj. Cel putin 14 membri ai echipajului au murit intoxicati cu fum, a transmis Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Sputnik…

- Potrivit informațiilor IGSU, a avut loc prabușirea construcției unei scari a unui bloc de locuit de la etajul 9 pana la etajul 1. Incidentul s-a produs pe strada Prieteniei nr.153 din Otaci. Conform datelor preliminare nu sunt inregistrate victime.

- Potrivit declaratiilor lui Atahullah Khogyani, purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, atacatorul, care circula pe jos, si-a detonat explozibilii in timp ce un vehicul al politiei trecea printr-o zona rezidentiala a orasului. Cinci civili, inclusiv un copil, si patru politisti…