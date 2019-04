Cel puţin 30 de pompieri şi-au pierdut viaţa într-un incendiu de vegetaţie în sud-vestul Chinei (nou bilanţ) Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP. Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor. Circa 700 de pompieri au fost trimisi duminica pentru a stinge un incendiu semnalat cu o zi inainte, la o altitudine de circa 4.000 de metri, in districtul Muli, din provincia Sichuan, a informat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta. Salvatorii au gasit corpurile a 30 de pompieri cu care autoritatile pierdusera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

