- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP.

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…

- Cel puțin cinci oameni au murit, luni, dupa ce un autobuz plin cu pasageri a intrat intr-o gura a unei stații de metrou. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Kutuzovsku, in vestul capitalei Rusiei, transmite RT.com, potrivit realitatea.net Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Zeci de familii au fost indoliate in apropiere de Craciun, in urma unui accident teribil. Un autocar plin cu pelerini a cazut de pe un pod din orasul indian Rajasthan, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar…

- Coliziunea s-a produs la un pasaj de traversare a caii ferate. Portvit matorilor, citați de BFM TV, șoferul autobzulului a incercat sa treaca deși bariera era lasata, vehicolul a fost lovit in partea din spate și s-a rupt de la mijloc. Copiii aveau varsta intre 13-17 ani, transmite Realitatea.net. …

- Un grav accident feroviar s-a petrecut, cu putin timp în urma, în sudul Frantei, lânga Perpignan. Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 7 au fost ranite, dupa ce un tren a izbit din plin un autobuz scolar.

- Atacul s-a soldat cu cel putin 3 morti si peste zece raniti dupa ce un barbat inarmat a deschis focul intr-un liceu din New Mexico, au informat autoritatile locale. atacul a fost declansat joi dimineata. Seriful din San Juan County, Ken Christese, le-a spus reporterilor ca trei persoane si-au…

- Un accident feroviar s-a produs, marti, in Germania, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa. In urma coliziunii, cel putin 50 de oameni au fost raniti, potrivit unor surse din politie. mAccidentul a implicat un tren de pasageri și un altul de marfa și a avut…

- ''Avem acum 400 de raniți și 234 de morți'' incepand de vinerea trecuta, a declarat pentru AFP Soumaya Beltifa, referindu-se la luptele dintre rebelii houthi și foștii lor aliați și adversari, partizanii ex-președintelui Ali Abdallah Saleh, care a fost ucis luni. Primele incidente au izbucnit…

- Trei persoane care calatoreau cu un microbuz romanesc sambata dimineața au decedat, dupa ce autovehiculul ]n care se aflau a fost implicat intr-un grav accident, in Ungaria. Evenimentul s-a produs in jurul orei 5,30 in apropiere de Szolnok, cand microbuzul marca Ford Transit a intrat in coliziune cu…

- Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat ca patru persoane in vehicule de teren au deschis focul asupra celor aflati in Moscheea Al-Rawda. Incidentul s-a intamplat…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. „Deocamdata avem cel puțin 50 de morți” și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, a…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic, in provincia Deir Ezzor din Siria. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate. 12 copii se numara printre victime.

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. Cel putin 15 morti dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion de busteni. VIDEO+FOTO Cel putin 15 persoane au fost ucise intr-o coliziune intre un autobuz si un camion cu busteni. Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El,…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul Maiduguri, in timp ce celelalte…

- Un autobuz scolar in care se aflau 40 de copii a intrat in coliziune cu o autoutilitara langa orasul Bremen, din nordul Germaniei. Cel putin 29 de persoane sunt ranite, dintre care 28 sunt copii.

- UPDATE ORA 18:29 Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuințe cu noua etaje s-a prabușit parțial joi in orașul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Patru persoane au fost scoase…

- Accidentul a avut loc miercuri seara in districtul Chakwal, in apropiere de capitala țarii, Islamabad, a afirmat șeful poliției locale Mohamed Afzal. In opina sa, la originea tragediei s-ar afla smogul dens care a redus vizibilitatea pe șoselele din Pakistan. Un oficial al serviciilor de salvare,…

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit intr-un defileu in Pakistan, au anunțat joi poliția și serviciile de salvare, relateaza agenția dpa. Accidentul a avut loc miercuri…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 27 ranite in explozia unui camion-cisterna transportand combustibili miercuri in orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters și dpa, citand locuitori și oficiali locali. …

- Cel puțin 29 de persoane au fost ucise și alte 17 au fost ranite intr-un raid aerian intreprins miercuri asupra localitații Sahar din nordul Yemenului, a anunțat un responsabil al serviciilor de sanatate al rebelilor houthi, informeaza miercuri AFP. Agenția Saba, aflata sub controlul…

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost ranite, intr-un atac produs marti dupa-amiaza in zona Manhattan, in orasul american New York, afirma Mediafax, citand surse din...

- Politia sustine ca un suspect a fost arestat. VIDEO from scene shows multiple bikers laying on the ground after being struck by a truck pic.twitter.com/bFPVdi1rAh— New York City Alerts (@NYCityAlerts) October 31, 2017 Stire in curs de actualizare

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise, iar alte cateva zeci au fost ranite joi, intr-un incendiu violent la o fabrica de artificii de la periferia Jakratei, a anuntat politia indoneziana, relateaza AFP.

- Statul Islamic (SI) a revendicat atacul sinucigas comis vineri impotriva unei moschei siite la Kabul soldat cu cel putin 39 de morti, potrivit unui comunicat al organizatiei jihadiste difuzat sambata pe Telegram, relateaza AFP.Aproape 60 de persoane au fost ucise vineri in doua atentate comise…

- Incendiile de padure care fac ravagii de duminica in Portugalia au ucis cel putin 27 de oameni in mai multe regiuni ale tarii, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat luni de serviciile de salvare, citate de AFP.

- Cel putin 15 oameni si-au pierdut viata, peste 180 de persoane sunt date disparute, in timp ce alti aproximativ 25.000 oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, in urma incendiilor puternice de vegetatie care au izbuncit in nordul Californiei, potrivit Washington Post.

- Cel putin 19 persoane au murit in noaptea de joi spre vineri dupa ce un tren s-a ciocnit cu un autobuz in regiunea Vladimir din Rusia, la nord-est de Mosdova, au anuntat autoritatile regionale, potrivit AFP.

- Atentat TERORIST de ULTIMA ORA. Sunt cel putin 8 morti si zeci de raniti Cel putin 18 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost ranite intr-un atac sinucigas comis joi seara in provincia pakistaneza Balucistan, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Le Figaro.…

- (update 12:01) Cel puțin 20 de oameni au murit și 100 au fost raniți in atacul armat la concertul din Las Vegas, SUA. Un om inarmat a deschis focul de la etajul 32 a hotelului Mandalay Bay, țintind spre un festival de muzica in aer liber care se desfașura in apropiere. Un suspect, locuitor rezident,…

