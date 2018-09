Stiri pe aceeasi tema

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters. Cel puțin o persoana a murit…

Cel putin 32 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma unui atac sinucigas produs marti in cursul unui miting desfasurat in orasul afgan Jalalabad, informeaza site-ul agentiei Reuters. Atentatul a avut loc in cursul unui…

Cel puțin 82 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, produs duminica in insula Lombok din Indonezia, informeaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.

- Cel putin 70 de persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters.