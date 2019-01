Stiri pe aceeasi tema

- Alexandr Bekmirzaev, de nationalitate irlandeza, s-a mutat in urma cu cinci ani, impreuna cu familia, in teritoriul din Siria controlat de Statul Islamic (SI). AFP a transmis miercuri relatarea sa despre ultimele zile ale "califatului" proclamat de jihadisti, marcate de foamete si de bombardamente.…

- "Pe 22 ianuarie 2019, in regiunea Murmansk, dupa un zbor de antrenament avionul Tu-22M3 a avut o aterizare complicata din cauza unor puternice caderi de zapada (...) A fost distrus", a indicat armata rusa, citata de agentiile de presa. Armata a precizat ca „doi membri ai echipajului au murit"…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Libanul a cerut vineri in cadrul unui forum economic al statelor arabe ca Siria sa iși recapete statutul de membru al organizației internaționale Liga Araba, numind o ”rușine istorica” menținerea statului sirian in afara organizației, relateaza Associated Press preluata de mediafax. Ministrul…

- Convorbirea s-a axat pe formarea unui comitet constitutional in Siria si pe retragerea trupelor americane din aceasta tara, potrivit unui comunicat facut public de purtatoarea de cuvant a guvernului german Ulrike Demmer. Cei doi lideri au convenit "ca dezvoltarea continua a unui proces politic…

- Dupa ce președintele american, Donald Trump, a anunțat retragerea trupelor americane din Siria și a declarat ca lupta impotriva gruparii Stat Islamic a fost caștigata, analiștii au realizat mai multe scenarii privind aceasta regiune din Orientul Mijlociu. Ambițiile Turciei Retragerea ”lenta” si ”coordonata”…

- Peter Cherif, in varsta de 36 de ani, cunoscut si ca Abou Hamza, va fi transferat in Franta pentru a fi interogat privind acuzatiile ca s-ar afla in spatele atacului de la sediul publicatiei satirice, din Paris.Cherif era un prieten apropiat al fratilor Cherif si Said Kouachi, cei care…

- Decesul a mii de pesti de apa dulce in raul Eufrat din Irak a fost cauzat de concentratiile ridicate de bacterii coliforme, metale grele si amoniac, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata miercuri de Reuters. Mii de tone de crap, un peste de apa dulce, au fost gasiti…