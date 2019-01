Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte zeci au fost ranite in urma unui atac cu bomba care a avut loc intr-o catedrala romano-catolica din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza BBC.

- Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite in violentele izbucnite duminica in timpul alegerilor legislative din Bangladesh, au afirmat un oficial guvernamental si politia, pe fondul acuzatiilor de represiune impotriva miilor de sustinatori ai opozitiei, relateaza Reuters si AFP,…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului de Interne Christophe Castaner, citat de Reuters si BBC.

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, produs duminica in Iran, in apropierea zonei de frontiera cu Irak, a relatat presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise intr-un nou conflict intre trupele armatei cameruneze și rebelii separatiști, au anuntat marți cele doua parți, intr-o creștere a violenței din statul african in ultimii ani, dupa ce președintele Paul Biya a caștigat al șaptelea mandat, relateaza Reuters, potrivit…

- Echipele de cautare au recuperat ramașițele a cel puțin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orașul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritațile, relateaza Reuters,…