Cel puţin 26 de pompieri şi-au pierdut viaţa în China într-un incendiu de vegetaţie Cel putin 26 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, au anuntat luni autoritatile, citate de AFP.



Circa 700 de pompieri au fost trimisi duminica pentru a stinge un incendiu semnalat cu o zi inainte, la o altitudine de circa 4.000 de metri, in districtul Muli, din provincia Sichuan, a informat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta.



Autoritatile au pierdut contactul cu 30 de dintre acestia din cauza unei schimbari subite a directiei vantului, care a provocat "o gigantica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

