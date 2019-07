"Douazeci si sase de persoane au fost ucise in atac si 56 au fost ranite. Printre cei ucisi figureaza cetateni straini: trei kenyeni, un canadian, un britanic, doi americani si trei tanzanieni. Sunt si doi cetateni chinezi raniti", a declarat presedintele Ahmed Madobe intr-o conferinta de presa.



Atacatori inarmati au luat cu asalt hotelul vineri, dupa un atentat sinucigas in interiorul cladirii, apoi indivizii s-au baricadat in hotel, a declarat ofiterul de politie Mohamed Hussein, care a adaugat ca cinci dintre ei au fost ucisi in asaltul care a urmat. Un alt oficial local a mentionat…