Stiri pe aceeasi tema

- 26 de civili de varii naționalitați au fost raniți într-o explozie miercuri dimineața dupa ce rebelii yemeniți au tras un proiectil asupra aeroportului Abha din sud-bvestul Arabiei Saudite, a anunțat coaliția care intervine militar în Yemen, relateaza AFP. Insurgenții yemeniți Houthis…

- Un rezervor de gaze al unei rotiserii amenajate intr-un vehicul utilitar a explodat miercuri in centrul orasului Gela, in urma deflagratiei fiind ranite cel putin 20 de persoane, trei dintre acestea fiind in stare grava, informeaza agentia de

- Ciocnirea unui autobuz care transporta pelerini cu un camion a facut miercuri cel putin 21 de morti si peste 30 de raniti, in statul Veracruz, estul Mexicului, au raportat autoritatile locale, potrivit...

- Potrivit comunicatului, numarul victimelor civile provocate de loviturile aeriene continua sa creasca, in timp ce se fac apeluri catre partile in conflict ''sa respecte obligatiile internationale de a-i proteja pe civili''. Operatiunile aeriene intreprinse intre 1 ianuarie si 31 martie, atat…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, iar alti 30 au fost raniti in Siria, in urma unui atac cu rachete care a vizat o tabara de refugiati palestinieni, anunta Agentia Natiunilor Unite pentru Asistenta Umanitara, citata de Reuters potrivit mediafax. Atacul a vizat tabara de refugiati din Neirab,…

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise, iar alte 15 ranite intr-un atentat cu bomba care a avut loc vineri intr-o piata din orasul Quetta, din vestul Pakistanului, transmite EFE, relateaza Agerpres.Citește și: O turma de vaci beneficiaza de conectivitatea 5G inaintea oamenilor "O puternica…

- Cel putin 27 de oameni au fost raniti intr-un incendiu izbucnit joi intr-un bloc turn de birouri din capitala Bangladeshului, Dhaka, iar un numar necunoscut de persoane se aflau inca in cladire, transmite agerpres.ro .