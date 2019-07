Atacurile au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Hela, in centrul tarii. In primul dintre ele, petrecut sambata, sase persoane au fost asasinate la intoarcerea de la o ceremonie traditionala, in satul Peta.



A doua zi, rude ale celor ucisi au vrut sa se razbune si au omorat cu arme de foc "18 persoane, intre care doua gravide si copii", in apropierea satului Karida, a explicat seful politiei din Hela, Teddy Augwi.



Premierul tarii, James Marape, investit in mai, a evocat pe contul sau de Facebook "una din cele mai triste zile" din viata sa si s-a angajat sa…