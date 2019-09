Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata si 450 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 produs marti in partea pakistaneza a provinciei Kashmir, au anuntat miercuri autoritatile locale adaugand ca operatiunile de salvare sunt in plina desfasurare, iar nivelul de panica in randul populatiei s-a redus, relateaza Reuters.



Cutremurul de marti a daramat locuinte si magazine si a fisurat sosele intr-o regiune situata intre orasele Jhelum si Mirpur (nord), cel din urma aflat in partea pakistaneza a provinciei disputate Kashmir.



"Situatia revine incet la normal,…