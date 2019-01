Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press preluata de mediafax. Bombardamentele…

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press, citat de mediafax.

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press.

- Cel puțin 15 militanți islamiști au fost uciși in sud-vestul Nigeriei, in urma mai multor raiduri aeriene și terestre coordonate de Franța și Nigeria, au transmis duminica reprezentanții Ministerului Apararii din Franța, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Operațiunea a avut loc in data de…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si patru ranite intr-un atentat cu masina-capcana sambata in capitala somaleza Mogadiscio, informeaza Reuters, citand o sursa din politie. O a doua explozie a avut loc in apropiere dar cauza ei nu a fost inca determinata, a declarat maiorul Mohamed Hussein. "Primul…

- Saizeci si doi de militanti Al-Shabaab au fost ucisi in atacuri aeriene desfasurate de SUA in Somalia in weekend, cele mai recente dintr-o serie de atacuri ale armatei americane in aceasta tara din estul Africii ca parte a campaniei antiteroriste, relateaza dpa preluata de Agerpres. Cele sase…

- Saizeci si doi de militanti Al-Shabaab au fost ucisi in atacuri aeriene desfasurate de SUA in Somalia in weekend, cele mai recente dintr-o serie de atacuri ale armatei americane in aceasta tara din estul Africii ca parte a campaniei antiteroriste, relateaza dpa. Cele sase atacuri de sambata…

- Un atacator a ucis vineri cel puțin șapte creștini care se aflau intr-un autobuz din apropierea unei manastirii din Egipt, au anunțat autoritațile, acesta fiind cel mai grav asalt impotriva minoritații creștine in mai mult un an, relateaza Reuters citat de Mediafax.