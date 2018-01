Stiri pe aceeasi tema

- WATCH #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/4ly7apGp92— FDNY (@FDNY) January 2, 2018 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx.…

- Mai mult de 160 de pompieri se lupta cu un incendiu, de dimineata, intr-un magazin de mobila, din Bronx, dupa ce zilele trecute un incendiu a izbucnit intr-un apartament din cartierul New York si a ucis 12 persoane.

- Un atentat sinucigas comis duminica in timpul unei inmormantari in orasul afgan Jalalabad a provocat moartea a cel putin 15 persoane si ranirea altor 13, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India. “Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese”, le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie in capitala financiara a Indiei, precizand ca o ancheta a fost…

- Cel putin zece persoane au fost ranite in urma unei explozii produse miercuri seara intr-un depozit al unui supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg, insa autoritatile ruse nu catalogheaza incidentul drept act terorist.

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza news.ro citand bbc.com.

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Treisprezece persoane au ajuns la spital dupa ce un autocar s-a ciocnit cu o masina, in comuna Barsanesti din judetul Bacau, potrivit ultimului bilant IGSU, informeaza Mediafax.Soferul masinii, care ramasese incarcerat, prezinta multiple traumatisme si a ajuns la UPU Onesti.Noua persoane sunt ...

- Cel puțin 61 de persoane au fost ucise in confruntarile violente dintre diferite grupuri etnice din regiunea etiopiana Oromiya, incidente care evidențieaza creșterea instabilitații in statul african, relateaza site-ul agenției Reuters. 29 de etnici Oromis au fost uciși de catre atacatori somalezi…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi…

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro.Conform…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Capitala in noaptea de luni spre marti si in care au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Patru dintre raniti sunt jandarmi, potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sambata, in jurul orei 11.30, sa intervina la un incendiu declansat in urma unei explozii la o garsoniera situata la etajul patru al unui bloc de pe strada Meteorologiei din Zalau. Primele concluzii ale pompierilor au relevat faptul ca, din cauza unei…

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- UPDATE: Reprezentanti ai Brigazii Rutiere au declarat ca primele verificari arata ca accidentul s-a produs din vina soferului dubei Jandarmeriei, care nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina din fata. Soferul Jandarmeriei - care era in timpul serviciului - a fost testat cu etilotestul,…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, joi seara, in urma unei explozii care s-a produs intr-un imobil din municipiul Sibiu si au fost transportate la spital. Din primele informatii, deflagratia nu a fost urmata de incendiu si s-ar fi produs din cauza unei acumulari de gaze.Reprezentantii…

- Atac sinucigaș intr-o moschee din Nigeria. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața, marți dimineața in orașul Mubi din nord-estul țarii. Atentatul este cel mai grav care lovește Nigeria in acest an, scrie Reuters. Abubakar Othman, un purtator de cuvant al poliției din statul Adamawa, a declarat…

- Accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita cu judetul Ilfov. Doua autoturisme cu sapte persoane s-au ciocnit, mai multe echipaje intervenind la locul accidentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite, un barbat, o femeie si un…

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua mașini, care a avut loc sambata seara, pe DN 1, la intersecția cu drumul spre orașul Cisnadie, potrivit Poliției și reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu. Printre raniți…

- Cel puțin 20 de persoane au avut de suferit dupa ce au inhalat fum in urma unui incendiu izbucnit la un centru pentru refugiați din Germania, a anunțat duminica poliția citata de agenția dpa. Se crede ca focul a fost pus de un marocan de 20 de ani care locuia la centrul din Ruethen, în…

- Doua persoane, intre care un copil de noua ani, au suferit politraumatisme și arsuri, dupa ce cabana in care se aflau, situata in zona Geamana, intre localitațile brașovene Codlea și Vladeni a fost cuprinsa de flacari, sambata dupa amiaza, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Cel puțin șase persoane au murit și altele 15 au fost ranite, in urma unui atac sangeros in Lower Manhattan, New York. O camioneta a intrat cu viteza pe o pista pentru bicicliști, ravașind totul in calea sa.

- Cel putin sase persoane au decedat si alte trei au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc la o rafinarie din capitala iraniana Teheran, informeaza o televiziune iraniana de stat, informeaza Reuters. Incendiul a avut loc in cartierul Shar-e Rey. ”Incendiul a a izbucnit…

- Doua persoane au fost ranite si au ajuns, vineri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident petrecut intr-o intersectie semaforizata din centrul municipiului resedinta, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate,…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- Cateva persoane au fost ranite sambata in orașul german Munchen de un barbat inarmat cu un cuțit, a anunțat poliția germana intr-un mesaj difuzat pe Twitter, adaugand ca atacatorul este cautat, relateaza Reuters. Poliția a cerut populației din orașul german sa ramâna…

- Joi dimineata, șase persoane, intre care doi copii, au fost ranite si au ajuns la spital, dupa ce un taximetru nu s-a asigurat la iesirea de pe o strada laterala din Brasov si a lovit de o masina care circula regulamentar. Ciprian Sfreja, purtarorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat ca unul dintre…

- Cinci oameni au fost raniți, sambata dupa-amiaza, in urma unui grav accident produs pe DA 10 Buzau-Brașov, in afara localitații buzoiene Cislau. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Mihail Draghiciu, impactul s-a produs frontal intre doua autoturisme, unul cu numar…

- Cel putin patru persoane au murit sambata dupa ce un avion cargo s-a prabusit in mare langa aeroportul international din Abidjan, cel mai important oras din Coasta de Fildes, a declarat Reuters un martor al incidentului. UPDATE 14.

- Cinci persoane au fost ranite, joi seara, si transportate la spital, dupa ce o soferita de 71 de ani nu a acordat prioritate intr-o intersectie, pe drumul care duce la Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Mai multe zone din regiunea viticola a Californiei sunt afectate de incendii care se extind cu repeziciune, cel putin 10 persoane pierzandu-si viata, iar alte 100 fiind grav ranite, anunta BBC, care precizeaza si ca au fost anuntate evacuari masive.