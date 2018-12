Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite in violentele izbucnite duminica in timpul alegerilor legislative din Bangladesh, au afirmat un oficial guvernamental si politia, pe fondul acuzatiilor de represiune impotriva miilor de sustinatori ai opozitiei, relateaza Reuters si AFP,…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, in urma unui atac care a vizat principala agentie afgana de informatii, aflata in apropierea capitalei Kabul, a informat un oficial din cadrul Serviciilor de Informatii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters, citat de Mediafax.

- Echipele de cautare au recuperat ramasitele a cel putin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orasul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritatile, relateaza Reuters.

- Yutu a cauzat alunecari de teren in nordul Filipine, cel mai grav dintre aceste evenimente ingropand trei cladiri guvernamentale din orasul Natonin situat in provincia Mountain, la 282 de kilometri nord de Manila.Angajatii si locuitorii s-au refugiat in aceste cladiri marti, inainte de…

- Noua persoane si-au pierdut viata, iar alte cel putin 30 sunt cautate in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de taifunul Yutu care a lovit nordul Filipine, au anuntat miercuri reprezentantii Agentiei pentru gestionarea dezastrelor, citati de DPA si Reuters, informeaza Agerpres.Sase…

- Cel puțin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabușit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai mulți oficiali indonezieni, relateaza site-ul agenției Reuters.Un purtator de cuvant al agenției indoneziene pentru…

- Cel puțin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, forțand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe șine, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Taifunul Trami a lovit vestul Japoniei duminica dupa-amiaza, provocand…