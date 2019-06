Cel puțin 20 de răniți după explozia unui rezervor de gaze într-o rotiserie din Sicilia Un rezervor de gaze al unei rotiserii amenajate într-un vehicul utilitar a explodat miercuri în centrul orașului Gela, în urma deflagrației fiind ranite cel puțin 20 de persoane, trei dintre acestea fiind în stare grava, informeaza agenția de știri ANSA, potrivit Mediafax.



Vehiculul utilitar se afla poziționat în piața centrala a orașului, în apropierea garii principale.



Trei persoane au fost direct afectate de deflagrație, doua victime prezentând arsuri pe 60% din suprafața corpului.



De asemenea, printre raniți se numara și mai mulți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 19 persoane, dintre care 13 eleve de scoala primara, au fost ranite dupa ce au fost injunghiate de un barbat intr-o statie de autobuz de langa o gara in orasul Kawasaki, la sud de Tokio.

- 19 persoane, dintre care 13 eleve de scoala primara, au fost ranite dupa ce au fost injunghiate de un barbat intr-o statie de autobuz de langa o gara in orasul Kawasaki, la sud de Tokio.

- Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului. Parchetul a indicat ca deflagratia ar fi putut fi provocata de un colet-capcana. Vom reveni cu amanunte. loading...

- Majoritatea celor raniți sunt turiști straini, au spus sursele. Una dintre sursele de securitate a declarat ca printre cei raniti se afla cetațeni sud-africani. Nu sunt informatii privind eventuale decese. Un martor, Mohamed el-Mandouh, a declarat pentru Reuters ca a auzit o "explozie foarte…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters.…

- Paște catolic insangerat in Sri Lanka! Cel puțin 207 oameni au murit și peste 400 sute au fost raniți in mai multe atacuri cu bomba in biserici, hoteluri și un cartier rezidențial. Au fost opt atentate! In cel puțin doua este vorba de atacatori sinucigași. Ultima explozie a avut loc duminica la pranz.…

- Cel putin 8.000 de persoane, dintre care jumatate doar in ultimele doua zile, au fost stramutate din cauza luptelor care au loc in jurul capitalei libiene, Tripoli, a indicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit AFP. ''Stramutarile provenind din zonele afectate de confruntarile…

- ATENTAT terorist de ultima ora! Sunt cel putin cinci morti si zeci de raniti Cel putin cinci persoane au murit si 32 au fost ranite grav intr-un dublu atac sinucigas care a avut loc in orasul nigerian Maiduguri. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat. Agentia Mara International…