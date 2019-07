Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au murit in Costa Rica in ultimele saptamani dupa ce au consumat bauturi spirtoase contaminate cu metanol, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii din aceasta tara, conform dpa, scrie Agerpres. Din iunie, 13 barbati si patru femei din intreaga tara cu varste intre 32 si 72…

- Cel putin 35 de persoane au murit si peste 1,5 milioane au fost afectate de inundatiile si alunecarile de teren provocate de ploile musonice in regiuni din nordul si estul Indiei, conform unui anunt facut de autoritatile indiene duminica, transmite DPA. Cel putin 19 oameni au murit din…

- Ce mancam in caz de canicula Pentru a elimina riscul deshidratarii, trebuie sa optam pentru alimente bogate in apa, in special fructe si legume. Legume bune de consumat: castraveti, salata verde, rosii si dovlecei. In ceea ce priveste fructele, cele mai bune de consumat sunt pepenele rosu, pepenele…

- Cel puțin 18 oameni au murit in Venezuela, intr-un accident de autocar care a avut loc intr-o zona rurala.Paisprezece decese au fost confirmate la locul accidentului, iar treizeci si trei de raniti au fost dusi la spital, unde patru dintre ei au murit, a anuntat AFP, citat de

- Cel putin 54 de persoane au murit dupa izbucnirea unui incendiu de vegetatie intr-un sat din nordul Sudanului de Sud, relateaza marti dpa. Cel putin alte 18 persoane au fost ranite in incendiul izbucnit dumin...

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Cel putin 15 oameni au murit miercuri in provincia siriana Idlib intr-o explozie produsa in apropierea unei piete din orasul Jisr al-Shoughour, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de dp...

- Cel putin 28 de persoane au murit intr-o alunecare de teren, in weekend, in provincia Cauca, in sud-vestul Columbiei, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.roAlunecarea de teren, cauzata de ploi puternice, a avut loc duminica dimineata, intr-o zona rurala in apropiere de…