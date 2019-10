Cel puțin 18 morţi în urma protestelor violente din Chile Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt capitala statului Chile ridicând baricade de foc și confruntându-se cu poliția întrucât promisiunile președintelui Sebastián Piñera privind reformele economice nu au reușit sa calmeze revoltele care au dus la cel puțin 18 morti, scrie Mediafax, citând Associated Press.



Sindicaliștii din cea mai mare țara producatoare de cupru din lume s-au alaturat manifestanților într-o greva generala. Mișcarea a început de la o creștere a tarifelor pentru biletele de metrou, dar saptamâna trecuta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

