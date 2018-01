Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Lista femeilor care intra in cursa prezidențiala din Rusia crește odata cu anunțarea candidaturii soției unui important muftiu, anunța Russia Today.Aina Gamzatova, o jurnalista de succes, șefa celui mai mare holding media musulman din Rusia, și-a inregistrat intenția de a candida la Comitetul…

- Cel putin 12 civili, intre care patru copii, au fost ucisi in Siria in raiduri aeriene vizand ultimele redute ale gruparii Statul Islamic in estul tarii, a relatat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Bombardamentele, efectuate duminica seara in provincia…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…

- Aproximativ 39.000 de persoane, inclusiv 10.507 civili, si-au pierdut viata în razboiul din Siria în 2017, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, numarul total al mortilor include 2.109 copii si 1.492 de femei, dar si 2.923 de…

- Un numar de 68 de civili au fost ucisi numai intr-o singura zi in aceasta saptamana in lovituri aeriene care au avut loc in Yemen, tara ravasita de razboi, a indicat joi intr-un raport Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), relateaza din Cairo agentia DPA.Potrivit…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi intr-o piata din vestul Yemenului intr-un raid atribuit aviatiei coalitiei conduse de Arabia Saudita ce lupta impotriva rebelilor houthi din aceasta tara, au...

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Cel putin 136 de civili au fost ucisi in Yemen in zece zile in atacuri aeriene ale coalitiei conduse de Arabia Saudita, a anuntat marti ONU, care a deplans 'intensificarea' acestor actiuni, relateaza AFP. ''Suntem profund ingrijorati de recenta crestere a numarului de civili ucisi sau raniti in Yemen…

- Cel puțin 136 de civili din Yemen au murit în urma atacurilor aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudita asupra zonelor controlate de rebelii huthi, începând cu 6 decembrie, a declarat, marți, Rupert Colville, un purtator de cuvânt al ONU pentru drepturile omului, informeaza…

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in explozia unui microbuz-capcana in orasul sirian Homs, in centrul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, conform agerpres.ro. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul…

- Conflictul armat din estul Ucrainei, început în aprilie 2014, s-a soldat cu moartea a cel puțin 2.500 de civili și ranirea altor 9.000, a anunțat luni Biroul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare (OCHA), informeaza Xinhua, preluata de AGERPRES. În raportul 'Nevoile…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Armata rusa a dezmintit luni ca ar fi efectuat duminica raiduri aeriene in care si-ar fi pierdut viata peste 50 de civili intr-un sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic in estul Siriei, asa cum a afirmat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), transmite…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- IMAGINI ATENTAT SANGEROS. Cel putin 26 de persoane au murit. Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului. FOTO Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul…

- Președintele servicului german de informații externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambițiile militare ale Rusiei in UE. Unii analiști cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului, scrie realitatea.net.

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Presedintele american Donald Trump, care a discutat cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in cursul summitului APEC din Vietnam, a declarat ca liderul de la Moscova i-a spus ca "nu s-a amestecat" in scrutinul prezidential din SUA, potrivit site-ului postului France 24. Donald Trump a fost…

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…

- Dezvaluirile legate de George Papadopoulos, fost consilier pe probleme de politica externa in echipa de campanie a lui Donald Trump, aparute in presa in ultimele zile, nu socheaza doar SUA, ci si Marea Britanie. Ele scot la iveala inclusiv legaturile dintre Rusia si Marea Britanie si cum Kremlinul trage…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- Armata siriana a incheiat joi seara recucerirea orasului Deir Ezzor de la Statul Islamic, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). "Orasul a ajuns sub controlul trupelor guvernamentale siriene", a declarat seful OSDO, Rami Abdel Rahman, citat de…

- Casa Alba a criticat Rusia pentru protejarea președintelui sirian Bashar al-Assad, intr-un comunicat publicat miercuri referitor la un recent raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitații Khan Shaykhun, relateaza dpa. În atacul survenit la 4 aprilie…

- Un bombardament al forțelor guvernamentale siriene asupra unei școli a ucis marți cel puțin 10 oameni, dintre care cinci copii, informeaza organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citata de de DPA. Alți 15 civili au fost raniți. Ținta atacului a fost…

- Avocatul Alexei Navalnîi nu are niciun drept legal sa candideze în cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia din 2018, a declarat marti sefa departamentului pentru respectarea drepturilor omului si a libertatilor din cadrul institutiei Procurorului General, relateaza site-ul agentiei…

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost eliberat duminica din închisoare, dupa ce si-a ispasit pedeapsa de 20 de zile pentru organizarea unui protest neautorizat, potrivit Mediafax. Avocatul în vârsta de 41 de ani a declarat ca este "pregatit sa revina…

- Avocatul in varsta de 41 de ani a declarat ca este "pregatit sa revina imediat la munca" si va participa la o intrunire politica in orasul Astrahan, aflat in sudul Rusiei. "Am iesit. Timp de 20 de zile am citit 20 de carti, am invatat cateva cuvinte in kargaza, am baut 80 de litri de ceai…

- Armata rusa a testat o noua racheta destinata sistemului Iskander care poate transporta incarcatura nucleara, in cadrul planului de consolidare a apararii Rusiei si de contracarare a sistemelor antiracheta construite de Alianta Nord-Atlantica, relateaza site-ul agentiei Tass, citat de gandul.info. Testul…

- Cel putin 11 civili, intre care se numara si doi copii, au fost ucisi, duminica, in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate din provincia Idlib, imputate regimului sirian, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), conform Le Figaro, relateaza News.ro.

- Cel putin 19 oameni au murit, iar alți cinci, dintre care doi copii, au fos grav raniți dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un autobuz. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, aproximativ la ora 03:30 (ora Moscovei) in regiunea Vladimir, din centrul Rusiei, transmite UNIMEDIA cu referire la site-ul…

- Cel putin 19 oameni si-au pierdut viata vineri dimineata în coliziunea dintre un tren si un autobuz, în centrul Rusiei, au anuntat autoritatile regionale citate de dpa. Între cei morti în accident se numara si un copil. Cel putin cinci raniti au fost transportati…