Cel puţin 17 copii din Spania au dezvoltat "sindromul vârcolacului" după ce li s-a administrat un medicament etichetat greşit Primele semnale de alerta au fost date in luna iunie, cand parintii au descoperit ca copiii lor - printre care si bebelusi - au dezvoltat o pilozitate anormala dupa ce au luat un medicament vandut sub denumirea de omeprazol, folosit impotriva refluxului gastro-esofagian. Dupa ce au investigat aceste cazuri de hipertricoza, afectiune cunoscuta sub numele de "sindromul varcolacului", autoritatile spaniole au descoperit ca in cutii se afla de fapt minoxidil, un medicament folosit impotriva caderii parului. "Acest medicament a fost introdus intr-un ambalaj marcat omeprazol", a declarat…

