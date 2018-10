Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au murit in urma unui incendiu produs vineri pe o platforma petroliera din regiunea Aba din sud-estul Nigeriei, au transmis reprezentantii Companiei Nationale Nigeriene a Petrolului, relateaza Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit miercuri dimineata si alte 30 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in nordul statului Uttar Pradesh din India, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin 35 de persoane au murit si alte peste 100 au fost ranite dupa ce un camion care transporta benzina a explodat in statul Nasarawa din nordul Nigeriei, provocand un incendiu, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin opt persoane, dintre care sase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orasul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orasului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte 16 au fost ranite, unii raniti fiind in stare critica, in urma unui incendiu produs luni dimineata intr-un spital din New Taipei City, informeaza BBC News online.