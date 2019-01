Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au fost ucise in atacul comis de un comando de islamisti radicali somalezi al Shabaab intr un complex din Nairobi format dintr un hotel, restaurante si cladiri de birouri, au declarat doi responsabili din politia kenyana cu conditia anonimatului, transmit France Presse si dpa citati…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise in atacul comis de un comando de islamisti radicali somalezi al-Shabaab intr-un complex din Nairobi format dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, au declarat doi responsabili din politia kenyana cu conditia anonimatului, transmit France Presse si dpa,…

- Un american a fost ucis intr-un atac comis de un comando de islamisti somalezi shebab intr-un complex din Nairobi alcatuit dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, a informat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat, relateaza AFP. "Putem confirma ca un cetatean american…

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa o serie de explozii si focuri de arma produse marti dupa-amiaza intr-un complex hotelier din capitala Kenyei, Nairobi, in ceea ce pare a fi un atac terorist.

- Accidentul s-a produs in apele teritoriale ale Turciei, la aproximativ 150 km de tarm, in zona aferenta Provinciei Samsun. Activitatea de cautare și salvare a fost desfașurata cu patru elicoptere, un avion, doua ambarcațiuni de coasta, o nava de salvare și o barca de remorcare. Nava de tip…

- Bilantul tsunamiului care a lovit Indonezia continua sa creasca. 281 de oameni au murit pana la aceasta ora si peste o mie au fost raniti. Cel putin 60 de persoane sunt disparute. Pana acum, nu sunt informatii ca printre cei afectati ar fi si cetateni romani.

- UPDATE: In urma cu puțin timp a fost declarat decedat și copilul. Centrul INFOTRAFIC informeaza ca pe DN2A (E87), la iesirea din localitatea Ovidiu catre Lumina (judetul Constanta), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, doua persoane…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite intr-un atac comis intr-o sala de yoga aflata in orasul Tallahassee din statul Florida, a informat seful politiei Michael DeLeo, relateaza site-ul postului CNN.