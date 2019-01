Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunile de cautare si salvare a victimelor alunecarilor de teren au fost reluate miercuri in provincia indoneziana Java de Vest, dupa ce au fost intrerupte marti din cauza ploilor torentiale care au continuat sa cada, iar echipele de salvare au recuperat corpurile a 15 victime, transmite DPA.…

- Inceput de an tragic in Indonezia. Alunecarile de teren au ucis cel puțin 15 oameni in noaptea de Revelion. 20 de persoane disparute sunt cautate in continuare de catre salvatori, potrivit Reuters.

- Cel putin 29 de persoane au murit dupa ce o barca de croaziera s-a scufundat sambata in Lacul Victoria, au transmis autoritatile din Uganda, mentionand ca peste 40 de persoane au fost salvate la timp, relateaza Reuters.

- Cel putin 31 de persoane au murit in urma unei alunecari de teren provocate de ploile abundente care au afectat Uganda, a informat vineri un oficial din cadrul Guvernului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 31 persoane si-au pierdut viata dupa ce mai multe locuinte au fost acoperite cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa pe versantii muntelui Elgon din estul Ugandei, a indicat vineri un reprezentant guvernamental, citat de Reuters preluata de Agerpres. Alunecarile de teren…

- Cel putin trei persoane au murit joi in insula Java, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter produs in insulele Java si Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…