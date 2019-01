Cel puţin 15 persoane au murit în alunecările de teren din Indonezia Operatiunile de cautare si salvare a victimelor alunecarilor de teren au fost reluate miercuri in provincia indoneziana Java de Vest, dupa ce au fost intrerupte marti din cauza ploilor torentiale care au continuat sa cada, iar echipele de salvare au recuperat corpurile a 15 victime, transmite DPA.



Conform autoritatilor, echipele de salvare cauta 20 de localnici care ar fi fost prinsi de alunecarea de teren care a distrus, luni seara, 30 de gospodarii in satul Sirnaresmi din districtul Sukabumi. Dintre cei 101 de localnici afectati de alunecarile de teren, 63 sunt in afara oricarui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunile de cautare si salvare a victimelor alunecarilor de teren au fost reluate miercuri in provincia indoneziana Java de Vest, dupa ce au fost intrerupte marti din cauza ploilor torentiale care au continuat sa cada, iar echipele de salvare au recuperat corpurile a 15 victime, transmite DPA,…

- Cel putin doua persoane au murit si 41 sunt inca date disparute dupa ce o alunecare de teren a ingropat 30 de case intr-un sat din provincia indoneziana Java de Vest, a anuntat marti un oficial citat de dpa, potrivit Agerpres. Alunecarea de teren a lovit satul Sirnaresmi, din districtul Sukabumi,…

- Cel putin 29 de persoane au murit dupa ce o barca de croaziera s-a scufundat sambata in Lacul Victoria, au transmis autoritatile din Uganda, mentionand ca peste 40 de persoane au fost salvate la timp, relateaza Reuters.

- "Echipele noastre au salvat peste 40 de persoane. Putem confirma zece morti. Misiunea de salvare continua", a declarat un purtator de cuvant al politiei.El nu a putut preciza cati pasageri se aflau la bordul navei, nici cauzele pentru care aceasta s-a rasturnat.In septembrie,…

- Echipele de cautare au recuperat ramasitele a cel putin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orasul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritatile, relateaza Reuters.

- Autoritatile filipineze au sistat operatiunile de salvare a 17 persoane date disparute in urma unei alunecari de teren provocata de taifunul Yutu care a lasat in urma 34 de morti, relateaza vineri DPA. Yutu a cauzat alunecari de teren in nordul Filipine, cel mai grav dintre aceste evenimente ingropand…

- Aproximativ 6.000 de oameni au fost evacuati dupa alunecarile de teren din Tibet care au blocat cursuri importante de apa in urma inundatiilor masive, au informat autoritatile serviciilor de urgenta ale regiunii. S-a format astfel o bariera pe Raul Yarlung Tsangpo - principalul curs al Raului…

- Cel putin 31 persoane si-au pierdut viata dupa ce mai multe locuinte au fost acoperite cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa pe versantii muntelui Elgon din estul Ugandei, a indicat vineri un reprezentant guvernamental, citat de Reuters preluata de Agerpres. Alunecarile de teren…