- Cel puțin șase persoane au murit dupa ce doua case s-au prabușit in orașul Valparaiso din Chile, au confirmat autoritațile locale, iar un oficial regional a transmis ca numarul victimelor ar putea crește, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Serviciile de salvare au cautat printre daramaturi alte…

- Cel puțin șase persoane au murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce o femeie s-a aruncat in aer intr-o localitate din vestul Ciadului, au anunțat forțele de securitate din aceasta țara, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.„Șase persoane, printre care și un soldat, au murit”, a declarat…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce o cladire aflata in renovare s-a prabusit partial in apropiere de orasul Londra, relateaza MEDIAFAX.Numeroase schele si o parte a unei cladiri aflate in renovare s-au prabusit joi in localitatea Reading (Berkshire). Citește și: Ultimatumul…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- Cel putin 13 persoane au murit sambata dupa ce o cladire in construcție din Cambodgia s-a prabușit, a anuntat un oficial, in tmp ce salvatorii incearca sa ajunga la muncitorii disparuți temandu-se ca sunt prinși sub un munte de fiare contorsionate și moloz, relateaza MEDIAFAX.Cel puțin 23…

- Avionul, de tip King Air, s-a prabusit vineri seara (sambata dimineata, ora Romaniei), in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu, anunta Departamentul Transporturilor din statul american Hawaii. Avionul efectua un zbor turistic in momentul prabusirii, a declarat seful Departamentului Pompierilor…

- Cel puțin șapte persoane, dintre care doi copii, au murit marți dupa ce o ambarcațiune care transporta refugiați din Turcia spre Grecia s-a scufundat in Marea Egee, in largul insulei Lesbos, a anunțat Garda de Coasta din Grecia, citata de Al Jazeera.Autoritațile elene au mai anunțat ca 57…

- Un elicopter s-a prabusit peste o cladire in urma cu putin timp: pilotul a murit Un elicopter s-a prabusit pe acoperisul unei cladiri din cartierul Manhattan din New York si a produs un incendiu, a informat guvernatorul statului, Andrew Cuomo. O persoana a murit, relateaza CNN si CNBC. Pilotul elicopterului…