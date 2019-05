Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 150 de indivizi inarmati, circuland cu motociclete, au ucis cel putin 15 persoane in doua sate din nord-vestul Nigeriei, de unde au furat animale si au dat foc la case, a anuntat joi politia, citata de AFP, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Parisul, aproape de catastrofa: 'vestele…

- 13 persoane, inclusiv un minor, au fost omorâte vineri în timpul unui atac condus de de un grup înarmat în timpul unei petreceri în Veracruz, în estul Mexicului, a comunicat secretariatul Serviciului de Securitate al statului Veracruz, relateaza AFP.Atacul a avut…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca cei trei marinari rapiți la data de 3 martie 2019, de pe o nava aflata in largul apelor statului Togo, au fost eliberați.Cetatenii romani urmeaza sa fie repatriați in zilele urmatoare, aceștia fiind asistați de Ambasada Romaniei la Abuja, Nigeria,…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise intr-un atac intreprins intr-un sat din nord-vestul Nigeriei, in statul Zamfara, devenit prada unor bande inarmate care terorizeaza populatia, potrivit politiei si unor locuitori, relateaza marti AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea,…

- Trei marinari romani au fost rapiti de pe nava Histria Ivory, aflata sub pavilion romanesc, in apele Republicii Togo, in Lome. Atacul asupra navei romanesti a avut loc duminica aseara, in jurul orei 20:00. MAE a anunțat ca reprezentanții Ambasadei Romaniei la Abuja au intreprins demersuri…

- Un atac al gruparii jihadiste nigeriene Boko Haram impotriva orasului Rann, la inceputul acestei saptamani, s-a soldat cu cel putin 60 de morti, potrivit Amnesty International, care a realizat o ancheta in regiune, relateaza AFP.''Cel mai sangeros atac al Boko Haram impotriva Rann - oras in…

- Incepand din 2009, insurectia declansata de Boko Haram, care cauta sa instaureze un califat in nord-estul Nigeriei, s-a soldat cu peste 20.000 de morti și a dus la stramutarea a circa 2,6 milioane de persoane, iar mii de civili sunt in continuare in mainile acestei grupari. Scolile, mai ales…