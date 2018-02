Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Un camion, in care se aflau sute de imigranti din Eritrea si Somalia, s-a rasturnat, miercuri, la sud de orasul Bani Walid din Libia, in urma accidentului decedand cel putin 19 persoane, iar alte aproape 80 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin patru oameni au murit si alti 225 au fost raniti in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan, iar alte 85 de persoane sunt date disparute, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului…

- Cel putin patru persoane au murt, iar alte 145 au fost date disparute in urma cutremurului cu magnitudinea 6,4, soldat de asemenea cu 225 de raniti, care a avut loc la Hualien cu putin inainte de miezul noptii (ora locala), relateaza Reuters, conform news.ro.Echipe de interventie au actionat…

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Principalul candidat al opozitiei in alegerile prezidentiale din Egipt, Khaled Ali, si-a anuntat miercuri retragerea din cursa electorala pentru functia suprema, sustinand ca actualele conditii din tara nu permit desfasurarea unui scrutin corect, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. ''Anuntam…

- Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. ‘Bilantul a urcat la 12 morti’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- Autoritatile au initiat ample operatiuni de salvare. La bordul navei se aflau aproape 130 de persoane in momentul producerii accidentului, in cursul serii de marti.La operatiunile de salvare au participat mai mult ambarcatiuni ale pompierilor, iar persoanele ranite au fost preluate de o…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Accident feroviar in Austria, vineri seara. Cel puțin 20 de raniți dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Viena. Doua trenuri s-au ciocnit vineri in apropiere de Viena, autoritatile austriece suspectand o eroare umana in cazul accidentului feroviar. „Verificam ipoteza unei erori umane, nu…

- Cel putin 5 oameni au murit si alti 21 au fost raniti intr-un atac sinucigas comis intr-o biserica din suv-vestul Pakistanului, anunta AFP. Atacul a fost pregatit de doi kamikaze si comis intr-o biserica metodista din Quetta, capitala provinciei Balucistan, in timpul slujbei de duminica.

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Cel putin 50 de persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Dusseldorf, anunta Politia germana, citata de BBC. Accidentul a avut loc in orasul Meerbusch, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa.

- IMAGINI: TRAGEDIE in zi de sarbatoare, in urma cu cateva minute. Doi MORȚI și doi raniți grav. Un TIR s-a lovit frontal cu un autoturism. Un accident grav a avut loc pe DN79, dupa ce un tir s-a lovit frontal cu un autoturism. Coliziunea a produs moartea a 2 persoane, in timp ce alte doua sunt grav ranite.…