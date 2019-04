Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Sri Lanka a arestat cel putin 24 de persoane, cetateni srilankezi, care sunt interogati de Departamentul de investigatii criminalistice, a precizat purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan Gunasekara. Potrivit autoritatilor, trei atacuri impotriva unor biserici si trei impotriva…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, citat de Mediafax. ...

- Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat ca 207 peresoane au fost ucise si peste 400 au fost ranite in atacurile de duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo…

- Sunt cel puțin 158 de morți pana in prezent in Sri Lanka, locul devenit infern pentru oamenii care se aflau in Biserici la slujba de Paște, dar și in hotelurile din Capitala țarii. Printre victimele exploziilor sunt sute de turiști, aflați in vacanța, printre care și un roman.

- In exploziile care au avut loc in ziua Paștelui catolic la trei biserici din Sri Lanka și la trei hoteluri de lux au murit 138 de persoane. Peste 400 au fost ranite, au declarat mai multi oficiali medicali si ofițeri de poliție, transmite agenția Reuters, preluata de Mediafax.

- Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata, nu se stie cauza celor sase explozii si nimeni nu…

- Cel putin 20 de persoane, intre care angajati ai unui camp petrolifer si combatanti antijihadisti, au fost ucise joi in urma unui atentat comis in apropierea unei baze a aliantei arabo-kurde ce lupta impotriva gruparii Statul Islamic in estul Siriei, conform organizatiei neguvernamentale Observatorul…

- Un atac al gruparii jihadiste nigeriene Boko Haram impotriva orasului Rann, la inceputul acestei saptamani, s-a soldat cu cel putin 60 de morti, potrivit Amnesty International, care a realizat o ancheta in regiune, relateaza AFP.''Cel mai sangeros atac al Boko Haram impotriva Rann - oras in…