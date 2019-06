Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 politisti egipteni si-au pierdut viata miercuri intr-un atac asupra unui post de control din orasul Al-Arish, in nordul peninsulei Sinai, informeaza EFE citand surse de securitate. In atacul care a fost confirmat de televiziunea egipteana de stat au murit totodata cel putin patru teroristi,…

- Douazeci si trei de persoane au murit in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren care au distrus numeroase locuinte in orasul port Durban din provincia KwaZulu Natal, in estul Africii de Sud, au anuntat marti autoritatile locale, relateaza app potrivit Agerpres. Printre persoanele care…

- Cel putin 12 soldati si politisti afgani au fost ucisi in ultimele 48 de ore in cursul unor confruntari in vestul tarii pentru cucerirea unor pozitii abandonate saptamana trecuta sub controlul talibanilor, a anuntat luni Ministerul Apararii, in timp ce reprezentantii talibanilor se declara dispusi…

- Cel putin 7 oameni au murit si peste 20 au fost raniti intr-un incendiu de proportii declansat intr-un zgarie-nori din capitala Bangladeshului, Dhaka. Martorii oculari au surprins scene terifiante cu oameni care au coborat pe cablurile electrice pentru a scapa de flacari.

- Cel putin sase politisti si-au pierdut viata intr-un atac comis miercuri dimineata asupra unui post de control din provincia Balucistan, in vestul Pakistanului, care a fost revendicat de principala grupare talibana din tara, transmite antena3.ro.

- Niciuna dintre cele 157 de persoane aflate la bordul unui avion al companiei Ethiopian Airlines prabusit in zbor spre Nairobi nu a supravietuit, a anuntat duminica televiziunea de stat etiopiana, citata de...