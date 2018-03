Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile au continuat sambata in largul insulei Agathonissi, deoarece mai multi pasageri sunt inca dati disparuti, pe baza marturiilor unor supravietuitori, potrivit carora pe ambarcatiune se aflau 21 de persoane. Politia portuara elena nu a dat detalii deocamdata despre identitatea victimelor,…

- Cel putin 14 persoane, inclusiv patru copii, s-au inecat in noaptea de vineri spre sambata, in sud-estul Marii Egee, in naufragiul unei ambarcatiuni care aducea aproximativ 20 de migranti de pe coasta turca, a anuntat politia portuata greaca, relateaza AFP., conform news.ro.Bilantul a crescut…

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- "Fortele guvernamentale constroleaza mai mult de 50% din c", a declarat directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Cel putin 20 de persoane au murit in urma raidurilor aeriene, in timp ce trupele siriene incercau sa avanseze pe teritoriul regiunii Ghouta. La New York,…

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, miercuri, in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. Elicopterul de tipul Mil Mi-8 ar fi apartiunut Serviciului de Frontiera al Rusiei.…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta,

- Soferul unui autobuz, care transporta nuntasi, a pierdut controlul asupra vehiculului in momentul in care se afla pe un pod, iar autobuzul a cazut intr-un rau de la inaltimea de opt metri. "In autocar erau in jur de 60 de persoane, majoritatea femei si copii", a declarat un reprezentant al…

- Cel putin opt oameni au murit si alti 80 au fost raniti in urma atacului comis, vineri, in capitala statului Burkina Faso, Ouagadougou, asupra Ambasadei franceze si asupra sediului armatei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Ei au fost adusi vineri dupa-amiaza in fata unei instante care a decis plasarea lor in detentie pentru "tentativa de spionaj militar" si "intrarea intr-o zona militara interzisa", a precizat Anadolu. Cei doi militari greci au fost retinuti joi dupa-amiaza la nord de raul Evros, care separa…

- "Incendiul s-a declansat la ora locala 06:10 si 24 de persoane au murit", a indicat Parchetul si mai multe ministere intr-un comunicat comun, precizand ca imobilul care adapostea acest centru era construit din lemn.Potrivit primelor informatii, la originea incendiului ar putea fi o problema…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, relateaza News.ro, citand AFP.

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit zf.ro.

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat joi ca Grecia nu va tolera niciun atentat la integritatea sa teritoriala, la cateva zile dupa ce vase ale garzii de coasta din Turcia si Grecia au intrat in coliziune in apropierea insulelor din Marea Egee, relateaza News.ro.

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Cel putin 21 de persoane au decedat, iar alte 72 au fost ranite, in urma unor incidente tragice care au avut loc in cursul carnavalului din orasul bolivian Oruro, un festival folcloric ce a fost inclus de UNESCO in patrimoniul cultural imaterial al umanitatii, informeaza site-ul postului France 24.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Un vas care transporta migranti in Europa s a scufundat in largul coastelor Libiei, anunta ONU citat de Realitatea.net. Un prim bilant al autoritatilor arata ca cel putin 90 de oameni ar fi murit. Trei supravietuitori au precizat ca majoritatea celor aflati pe vas erau pakistanezi. Organizatia Internationala…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit, joi, in urma unui incendiu ce a izbucnit intr-un centru pentru persoane fara adapost din nordul Japoniei, a relatat presa nipona, citata de The Associated Press.

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Cel putin patru indivizi au atacat, luni, una dintre principalele academii militare din Afganistan, iar cel putin un militar a murit si alti trei au fost raniti in urma confruntarilor, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Aparare din Kabul, relateaza site-ul postului France 24.

- Cel putin patru indivizi au atacat, luni, una dintre principalele academii militare din Afganistan, iar cel putin un militar a murit si alti trei au fost raniti in urma confruntarilor, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Aparare din Kabul, relateaza site-ul postului France

- Grecia a inregistrat in 2017 un numar total de 58.661 de solicitari de azil, reprezentand 8,5% din numarul total de cereri in Uniunea Europeana, o situatie considerata “disproportionata”, a anuntat vineri Biroul elen pentru azil, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Aceste cifre fac din Grecia, tara…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul national. 40 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al…

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Un bilant preliminar indica faptul ca in urma atacului s-a inregistrat un mort si doi raniti. Autorul atacului a fost arestat. El are 18 ani si este originar din Egipt. Incidentul s-a petrecut pe Avenue Road, din Dublin, in jurul orei locale 9 (ora 11, ora Romaniei). Politia informeaza ca…

- Cel puțin 25 de persoane au murit în Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri înalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea îngusta, cunoscuta drept „Întorsura diavolului” din…

- Brazilia a retrait luni, 1 ianuarie, un capitol negru al inchisorilor sale dupa ce cel putin noua persoane au murit si alte 14 au fost ranite intr-o confruntare intr-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la implinirea unui an de ...

- Pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru a stinge focul, care a izbucnit la etajul 3 al cladirii si s-a extins la cel de deasupra, angajatii unui call center ramanand blocati. Sansele lor de supravietuire erau "zero", a declarat viceprimarul orasului, Paolo Duterte. Presedintele Rodrigo…

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA. Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din…

- Un feribot interinsular, care transporta 251 de pasageri si echipajul aflat la datorie, s-a scufundat la nord-est de Filipine, dupa ce a fost lovit de vantul puternic si de valurile mari, scrie...

- Cel putin 16 oameni au murit si alti zece au fost raniti in urma unui incendiu ce a cuprins un centru comercial din orasul sud-coreean Jecheon, a anuntat, joi, brigada de Pompieri din Coreea de Sud, relateaza agentia Yonhap.