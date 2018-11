Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 civili au fost ucisi sambata in lovituri aeriene ale coalitiei internationale anti-jihadiste conduse de SUA asupra ultimului bastion al gruparii Statul Islamic (SI) din estul Siriei, a anuntat ONG-ul Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP. "Paisprezece…

- Cel putin 32 de civili, dintre care sapte copii, au fost ucisi intr-un interval de 24 de ore in urma loviturilor aeriene ale coalitiei antijihadiste conduse de Washington asupra ultimei redute a gruparii Stat Islamic (SI) in estul Siriei, transmite AFP."Raidurile coalitiei contra localitatii…

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters.

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii la un depozit de armament intr-o zona rezidentiala din provincia Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP, citat de Agerpres.Explozia,…

