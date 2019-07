Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece civili, printre care si copii, au fost ucisi de loviturile aeriene purtate in cursul noptii de vineri spre sambata de fortele guvernului sirian in zona Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de dpa.Sapte copii si trei…

- Cel putin 10 civili, inclusiv cinci copii, au fost ucisi in raiduri aeriene rusesti in provincia siriana Idlib (nord-vest), unde ONU se teme in legatura cu ''o catastrofa umanitara'', a afirmat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de

- Aproximativ 25 de lovituri aeriene au vizat vineri pozitii ale rebelilor in nordul Siriei, in cadrul actualei campanii militare ce are drept scop infrangerea militantilor ultraradicali in ultimele lor bastioane, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia Xinhua…

- Cel puțin patru persoane, inclusiv doi civili, au fost ucise și mai multe au fost ranite in estul Pakistanului dupa ce o explozie a avut loc in apropierea unui important templu sufit din orașul Lahore, potrivit autoritatilor pakistaneze, relateaza postul Al Jazeera potrivit mediafax Explozia…

- Cel puțin 12 civili au fost uciși în urma unor atacuri ale forțelor guvernamentale susținute de forțe armate ruse în nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul în Marea Britanie, citat de France 24, conform Mediafax.Potrivit organizației,…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi in urma unor atacuri ale fortelor guvernamentale sustinute de forte armate ruse in nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul in Marea Britanie, potrivit France 24, citeaza mediafax.ro.

- Cel putin 15 oameni au murit miercuri in provincia siriana Idlib intr-o explozie produsa in apropierea unei piete din orasul Jisr al-Shoughour, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de dpa si AFP. potrivit Agerpres. Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie,…

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…