Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 sali de jocuri de tip Escape Room au fost inchise in Polonia in urma unui incendiu care a avut loc vineri in orasul Koszalin din nordul tarii in care cinci adolescente si-au pierdut viata, relatteaza postul BBC.

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, citate de NBC...

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei. In jocurile tip „Escape Room”, participantii sunt inchisi intr-o camera sau ...

- Tragedie la o petrecere aniversara din Polonia. Cinci adolescente de aproximativ 15 ani au ars de vii într-o casa care a luat foc. Atenție! Urmeaza informații care va pot afecta emoțional!

- Joachim Brudzinski, ministrul de Interne al tarii, a transmis ca victimele aveau 15 ani si cel mai probabil serbau o zi de nastere, scrie antena3.ro. Victimele au fost scoase din cladire abia dupa stingerea incendiului, a transmis purtatorul de cuvant al Poliției din Koszalin, Monika Kosiec.…

- Un incendiu produs la o sala de jocuri tip Escape Room din Polonia a provocat moartea a cinci adolescente. Un barbat a fost ranit. Incendiul a izbucnit la ora locala 17:00, la o sala de jocuri tip Escape Room din orașul polonez Koszalin. In urma incendiului, cinci adolescente și-au pierut viața, iar…

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, citate de NBC News.

- Cartel Alfa sustine ca in Romania sunt aproximativ 2,1 milioane de persoane care desfasoara activitati pe cont propriu, dar mai putin de jumatate sunt asigurati in sistemul public de sanatate si pensii, fiind categoria categoria sociala cea mai putin protejata. Acesti oameni nu beneficiaza de protectie…