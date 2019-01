Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei. In jocurile tip „Escape Room”, participantii sunt inchisi intr-o camera sau ...

- Joachim Brudzinski, ministrul de Interne al tarii, a transmis ca victimele aveau 15 ani si cel mai probabil serbau o zi de nastere, potrivit Time. Victimele au fost scoase din cladire abia dupa stingerea incendiului, a transmis purtatorul de cuvant al Politiei din Koszalin, Monika Kosiec. Un tanar de…

