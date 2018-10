Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate in urma unui incendiu produs la bordul unui tren, in vestul Germaniei.Incendiul a izbucnit vineri la bordul unui tren de viteza care circula intre orasele Koln si Frankfurt.

- Accident rutier grav in nordul Germaniei. 16 oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. Sase dintre victime au fost internate in stare grava. Potrivit primelor informatii, autobuzul se indrepta spre Berlin.

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, marti, ca sapte romani au fost raniti intr-un accident produs pe 22 iulie in regiunea Cloppenburg din Germania, acestia fiind internati la unitati medicale din zona, starea lor de sanatate fiind stabila. "Cetatenii romani sunt angajati ai aceleiasi companii…

- Șapte romani au fost raniți intr-un accident grav produs in Germania, duminica in jurul pranzului. Mai multe echipe de pompieri au intervenit, inclusiv un elicopter, pentru salvarea celor șapte pasageri ai unei mașini inmatriculate in Romania. Accidentul s-a produs in zona Cappeln din nord-vestul Germaniei,…

- Cel putin 14 persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis vineri un atac cu un cutit intr-un autobuz, in oraselul Lubeck, situat in nordul Germaniei, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate citate de presa locala.