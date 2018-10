Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 1.347 de persoane au murit, alte cateva sunt in continuare disparute in urma cutremurului de 7,5 grade urmat de tsunami care au afectat insula indoneziana Sulawesi, au anunțat autoritațile indoneziene, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Președintele Agenției Naționale…

- Cel putin sase persoane au murit in Sudanul de Sud duminica, cand un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul International Juba in orasul Yirol s-a prabusit, a declarat un martor ocular, relateaza Reuters.

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, in accidente provocate de caderile abundente de precipitatii aduse de muson, conform unui anunt dat publicitatii luni de autoritatile locale, transmite DPA. Unsprezece…

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Cel putin trei persoane au murit, sambata, in urma unui atac sinucigas comis in apropierea biroului unei comisii electorale din orasul Jalalabad, aflat in estul Afganistanului, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Atentat terorist de ultima ora! Cel putin 25 de persoane au murit si 35 sunt ranite Cel putin 25 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. „Din pacate,…

- Cel putin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul tarii, incident catalogat de autoritati drept un atac terorist comis de militanti afliliati gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.

