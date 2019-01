Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anuntat oficialii locali, citati de Reuters, scrie antena3.ro.Atacul a avut loc in provincia Maidan Wardak, situata in sudul Afganistanului.Cel…

- Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 15 morti- a vizat un restaurant Un atentat terorist s-a soldat cu cel putin 15 morti, intre care si un militar american, miercuri la Minbej, in nordul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), atac revendicat de gruparea Statul…

- ATENTAT TERORIST de ultima ora: sunt cel putin 17 morti si 30 de raniti Atacul nu a fost inca revendicat de vreo persoana sau grupare. Cel putin 17 persoane au fost ucise si alte 30 ranite in explozia unei bombe in districtul tribal Orakzai din nord-vestul Pakistanului, a anuntat canalul de televiziune…

- Cel puțin 60 de persoane au fost ranite și alte cel puțin 50 au murit, marți, in urma unui atentat sinucigaș la Kabul. In sala erau prezenți cel puțin 1000 de persoane. Atentatul a avut loc la o adunare religioasa care sarbatorea nașterea profetului Mahomed. Atacul este unul dintre cele mai grave din…

- ALERTA MAXIMA! Atentat sangeros, sunt cel putin 40 de morti. Reactii dure din intreaga lume Cel putin 15 militari si 20 de politisti au fost ucisi intr-un atac comis din interior in provincia Farah din vestul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani citati de dpa, informeaza Agerpres. Atacul a avut…

- Atentat terorist la hotel in capitala tarii, 40 de morti si zeci de raniti. S-a petrecut in urma cu putin timp Un atac terorist la un hotel din capitala tarii s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia. Atacul a fost comis de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a…

- Atacul comis, vineri, de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia somaleza, relateaza AFP. Initial, bilantul a fost de 22 de morti. Hotelul, celebru in capitala somaleza, a fost atacat cu ajutorul a doua masini-capcana…

- Un elicopter militar, care transporta mai multi oficiali afgani de rang inalt, s-a prabusit miercuri in provincia Farah din vestul Afganistanului, in urma incidentului decedand toate cele 25 de persoane aflate la bordul aeronavei, informeaza agentia Reuters.