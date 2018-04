Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a cerut arestarea clericului musulman Fethullah Gulen si a altor sapte persoane pe care le acuza de asasinarea in 2016 a ambasadorului rus in Turcia, Andrei Karlov, conform ziarului Haberturk, cu o zi inainte ca Putin sa viziteze Ankara, noteaza Reuters potrivit News.ro . Andrei Karlov a fost…

- Treizeci si sapte de civili au fost ucisi in cursul noptii de joi spre vineri in urma loviturilor intreprinse de aviatia rusa in regiunea siriana Arbin, una din ultimele zone controlate de rebeli in Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului…

- Cel putin 29 de civili au fost ucisi si alte zeci au fost raniti marti de un tir de rachete care a vizat o piata de la periferia estica a capitalei siriene Damasc, a relatat presa de stat, citata de AFP si...

- Talibanii au revendicat responsabilitatea atentatului cu masina-capcana ce a avut loc sambata la Kabul si care s-a soldat cu moartea a cel putin doi civili si ranirea altor cel putin trei, relateaza agentia DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat…

- In total, 16 civili au fost ucisi vineri intr-o lovitura aeriana turca asupra principalului spital din orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat…

- Cel putin 20 de civili, inclusiv femei si copii, au fost ucisi vineri in bombardamente ale fortelor turcesti impotriva orasului sirian Afrin (nord), relateaza agentia DPA. Bombardamentele, care au vizat zona rezidentiala Ashrafieh din oras, s-au soldat si cu 30 de raniti, a afirmat intr-un comunicat…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Cel putin 25 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi si alti circa 200 au fost raniti in ultimele treizeci si sase de ore in bombardamente care au avut loc in enclava siriana rebela Ghouta Orientala, tinta unei ofensive a regimului, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),…

- O greva generala a femeilor din Spania, jogging organizat in Arabia Saudita, un "maraton" simbolic intr-un fost fief al Statului Islamic din Irak si operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au facut parte din numeroasele evenimente si manifestatii organizate joi, 8 martie, in lumea…

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Cel putin 14 combatanti ai fortelor proguvernamentale siriene au fost ucisi in lovituri aeriene turce in enclava siriana sub control kurd Afrin (nord), a indicat vineri Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, lovituri aeriene au fost intreprinse noaptea…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters.

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters,…

- Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),

- Cel putin 250 de civili au fost ucisi in estul provinciei Ghouta din Siria in doua zile de bombardamente continue. Enclava, controlata de fortele rebele, este tinta unei campanii intense a aviatiei ruse, sprijinite de artileria siriana.

- Cel putin 24 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi miercuri in noi bombardamente ale regimului sirian in Ghouta Orientala, o enclava rebela situata aproape de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Loviturile aeriene s-au concentrat asupra localitatii…

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au atacat, duminica noapte, un convoi al unei militii proguvernamentale irakiene, in apropiere de orasul Kirkuk, omorand cel putin 12 membri ai militiei, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Armata israeliana a difuzat sambata imagini surprinse din cockpit cu luarea in vizor si distrugerea unei drone care zbura in ceea ce Israel a spus e ca spatiul sau aerian, precum si cu o lovitura aeriana efectuata asupra unei instalatii de drone iraniene din Siria, transmite Reuters.

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Cel putin 74 de civili au murit, marti, in urma unor atacuri aeriene efectuate de fortele regimului Bashar al-Assad in provincia Ghouta de Est, a informat o sursa a apararii civile, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile impotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile, citat de Agerpres.

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 33 de civili au fost ucisi in ultimele 24 de ore in lovituri aeriene al;e regimului asupra provinciei Idlib (nord-vest) unde este in curs o operatiune militara impotriva jihadistilor, scrie AFP, care citeaza un ONG.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit rtv.net.

- Opt civili au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce in enclava siriana Afrin (nord), au indicat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO) si un purtator de cuvant al fortelor kurde care controleaza zona.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Fortele guvernului sirian si aliatii acestora au ucis cel putin 85 de civili de la 31 decembrie in atacuri intensificate impotriva enclavei controlate de rebeli din regiunea Ghouta de est, a anuntat miercuri Inaltul reprezentant al ONU pentru drepturile omului, Zeid Raiad al-Hussein, relateaza Reuters.…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Gardienii Revolutiei, unitatea de elita a armatei iraniene, au anuntat duminica infrangerea revoltei populare, despre care afirma ca a fost orchestrata de forte externe, enumerand printre acestea din urma Israelul si SUA, informeaza Reuters.'Poporul revolutionar iranian, impreuna cu zecile…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters.

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Bilant sangeros in Iran dupa cateva zile de proteste antiguvernamentale: cel putin 21 de oameni au fost ucisi. Printre ei se numara si un politist. Initial, manifestatiile aveau revendicari de natura economica, dar au degenerat rapid.