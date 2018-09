Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orasului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o masina, au transmis autoritatile locale, relateaza Reuters si BBC.

- Cel putin 27 de persoane au fost ucise si circa o suta au fost ranite, dintre care majoritatea civili, in trei zile de lupte intre militii rivale la sud de capitala libiana Tripoli, potrivit unui nou bilant dat publicitatii joi de Ministerul Sanatatii din Libia, informeaza AFP. Luptele au izbucnit luni…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…

- Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite intr-o explozie puternica provocata de un kamikaze la aeroportul din Kabul, tocmai cand vicepreședintele afgan Abdul Rashid Dostum s-a intors in țara dupa un an de exil in Turcia, relateaza Reuters. Generalul Abdul Rashid Dostum a scapat nevatamat.

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters. Aproximativ 1.000 de persoane participau la mitingul electoral.…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…