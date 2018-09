Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 115 persoane au decedat, iar alte peste 380 au fost ranite in urma violențelor din capitala Libiei, Tripoli, izbucnite in urma cu o luna intre grupuri armate rivale, a anunțat duminica Ministerul libian al Sanatații, informeaza agenția de știri Reuters.

- Cel putin sase persoane au murit si alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orasului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o masina, au transmis autoritatile locale, relateaza Reuters si BBC.

- Cel putin 27 de persoane au fost ucise si circa o suta au fost ranite, dintre care majoritatea civili, in trei zile de lupte intre militii rivale la sud de capitala libiana Tripoli, potrivit unui nou bilant dat publicitatii joi de Ministerul Sanatatii din Libia, informeaza AFP. Luptele au izbucnit luni…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui dublu atentat sinucigas produs vineri intr-o moschee siita din estul Afganistanului, informeaza agentiile Associated Press si Reuters.

- Un atentat sinucigas l-a vizat pe generalul Abdul Rashid Dostum, un sef de razboi si vicepresedinte intors din exil, in care au fost ucise cel putin 23 de persoane, iar alte 107 au fost ranite, a anuntat luni Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, preluata de news.ro.”Acest bilant ar…

- Cel putin 149 de persoane au murit si alte 180 au fost ranite, in urma exploziei unei bombe in timpul unei reuniuni electorale organizata vineri in orasul Mastung, in sud-vestul Pakistanului, relateaza Reuters.