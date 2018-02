Stiri pe aceeasi tema

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca, citata de AFP. Ziua de sambata este cea…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Ziua de sambata…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea…

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune,...

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune, relateaza AFP. Atacul a survenit in contextul unor lupte sangeroase care au loc de duminica intre…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- Cel putin patru indivizi au atacat, luni, una dintre principalele academii militare din Afganistan, iar cel putin un militar a murit si alti trei au fost raniti in urma confruntarilor, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Aparare din Kabul, relateaza site-ul postului France 24.

- 5 politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in Columbia, in explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat in fata unei sectii de politie din orasul Barranquilla si a fost declansat in momentul in care se facea schimbul de tura, iar locul era plin de agenti.

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborat in berna in intreaga tara…

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Miercuri dimineata, in jurul orei locale 9.10 (ora Romaniei, 6.40), un atacator sinucigas a detonat un vehicul-capcana la intrarea in sediul organizatiei Salvati Copiii, a declarat Ataullah Khogyani, un purtator de cuvant al autoritatilor provinciale afgane. Citeste si Atentat terorist la…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Cel putin 20 de oameni au fost raniti intr-o explozie provocata de o acumulare de gaz la Antwerp, in Belgia. O cladire s-a prabusit si doua au fost avariate de suflul deflagratiei.Potrivit Politiei, majoritatea victimelor au rani superficiale.

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al…

- "Bilantul cel mai recent a ajuns la 12 morti si 14 raniti", a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului de Nangarhar, care anuntase anterior sase morti. Directorul pentru sanatate din aceasta provincie unde a avut loc atacul a confirmat bilantul victimelor, subliniind…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul de miercuri, dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldat cu ranirea a 13 persoane, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, potrivit Hotnews. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase, joi, ca atacul este ...

- Cel puțin 40 de oameni au fost uciși intr-un atentat sinucigaș produs joi in Kabul, Afganistan. Agenția de știri Amaq, afiliata ISIS, a declarat ca grupul terorist Stat Islamic a comis atacul. UPDATE 16.30: ISIS a revendicat atentatul sinucigaș cu bomba comis intr-un centru cultural Shia din capitala…

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Activiștii turci care locuiesc in zona stramtorii Bosfor au facut fotografii ale unei nave rusești de transport incarcate cu mai multe vehicule militare, care traversa stramtoarea Bosfor spre Siria.

- Cel putin 5 oameni au murit si alti 21 au fost raniti intr-un atac sinucigas comis intr-o biserica din suv-vestul Pakistanului, anunta AFP. Atacul a fost pregatit de doi kamikaze si comis intr-o biserica metodista din Quetta, capitala provinciei Balucistan, in timpul slujbei de duminica.

- Fortele israeliene au impuscat mortal vineri trei palestinieni si au ranit alti 150, au anuntat responsabili medicali, in urma protestelor declansate de decizia Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, si aflate deja in a doua saptamana, transmite Reuters.Cele…

- Intr-o luna, cel puțin 6.700 de persoane au murit din cauza conflictelor izbucnite in statul birman Rakhine, din Myanmar. Printre aceștia, cel puțin 730 erau copii mici, care avea mai puțin de 5 ani.

- Cel puțin 12 membri ai trupelor ONU de menținere a pacii au fost uciși, vineri, intr-un atac in Congo. Alți cinci militari din armata Congo și-au pierdut viața in atac, a declarat vineri secretarul general al ONU, citat de CNN. Cei 12 soldați din trupele de menținere a pacinii erau din Tanzania, a…

- Rebelii au atacat o baza a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Congo, omorând cel puțin 14 militari ai ONU și ranind alte 50 de persoane. „Este un atac foarte mare, cu siguranța cel mai rau în amintirile recente", a spus un purtator de cuvânt al ONU,…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 19 au fost ranite, sambata, intr-un atentat sinucigaș in Quetta, capitala Balucistanului, o extrem de instabila provincie din sud-vestul Pakistanului, au anunțat surse concordante, informeaza AFP. Circumstanțele atentatului, care a avut…

- Armata ucraineana a declarat ca cinci militari ucraineni au fost uciși, iar patru au fost raniți in confruntari cu separatiștii pro-ruși in estul țarii, transmite Europa Libera. In declarația din 24 noiembrie, Armata sustine ca cei patru soldați au fost uciși in confruntari pe duarat a 8 ore desfașurate…

- Armata ucraineana a declarat ca cinci militari ucraineni au fost uciși, iar patru au fost raniți în confruntari cu separatiștii pro-ruși în estul țarii, transmite Europa Libera scrie paginaderusia.ro. În declarația din 24 noiembrie Armata sustine ca cei patru…

- Barbatul s-a detonat in momentul in care mai multe zeci de persoane manifestau in favoarea unui comandant de politie local care fusee concediat de catre autoritati, au preizat suse oficiale afgane citate de AFP. Toate cele opt persoane ucise erau civili, printre acestea numarandu-se si copii. Victimele…

- Un autobuz scolar in care se aflau 40 de copii a intrat in coliziune cu o autoutilitara langa orasul Bremen, din nordul Germaniei. Cel putin 29 de persoane sunt ranite, dintre care 28 sunt copii.

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Accidentul a avut loc miercuri seara in districtul Chakwal, in apropiere de capitala țarii, Islamabad, a afirmat șeful poliției locale Mohamed Afzal. In opina sa, la originea tragediei s-ar afla smogul dens care a redus vizibilitatea pe șoselele din Pakistan. Un oficial al serviciilor de salvare,…

- ACCIDENT CUMPLIT. Cel puțin 27 de morți și circa 50 de raniți, ca urmare a prabușirii a unui autobuz cu pelerini intr-un defileu Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit intr-un defileu…

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit într-un defileu în Pakistan, au anunțat astazi poliția și serviciile de salvare. Accidentul a avut loc seara trecuta în…

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit intr-un defileu in Pakistan, au anunțat joi poliția și serviciile de salvare, relateaza agenția dpa. Accidentul a avut loc miercuri…