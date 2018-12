Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- Cel putin 11 persoane au murit si alte 14 au fost ranite, sambata, 8 decembrie, dupa ce un autobuz a cazut in gol 60 de metri, in zona unui drum muntos. Tragedia a avut loc in statul Jammu si Kashmir din nordul Indiei, iar autobuzul facea legatura intre orașele Loran și Poonch. „Accidentul s-a produs…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca prapad in California. Cel putin cinci oameni au murit si peste 150.000 au fost fortati sa-si lase in urma locuintele. Mai mult de 2000 de case au fost deja distruse.

- Cel putin opt persoane au murit in urma unui grav accident rutier produs marti pe litoralul Marii Moarte, in partea israeliana, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, preluat de mediafax.Un microbuz a intrat in coliziune frontala cu un vehicul de teren, pe Drumul 90. In urma impactului,…

- Cel putin sase persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un tren a deraiat, marti dimineata, la periferia capitalei Marocului, Rabat, anunta surse citate de postul public tv 2M, de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax.Accidentul feroviar s-a produs…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata miercuri dimineata intr-un accident de autocar in vestul Kenyei, a anuntat politia kenyana, citata de AFP. „Informatiile de care dispunem arata ca peste 40 de persoane au murit pe loc, dar s-ar ...

- Studiul publicat de U.S. National Library of Medicine face referire la intervalul 2011 - 2017 si a luat in evidenta toate cazurile de deces documentate ca fiind rezultatul unor accidente survenite in timp ce victima folosea telefonul mobil pentru...

- O alta persoana ranita grav in accidentul produs pe DN E85 Focșani - Adjud, in zona localitații Haret, și-a pierdut viața in cursul zilei de marți, la doua zile de la impactul devastator.