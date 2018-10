Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 copii au murit, iar unul este disparut in urma inundatiilor produse in nordul provinciei indoneziene Sumatra, anunta autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Inundatiile au afectat aproximativ 20 de imobile, inclusiv o scoala islamica, in zona Mandailing…

- Cel putin 17 persoane au murit, alte peste 330 au fost ranite si peste 2.500 de locuinte au fost distruse in urma cutremurului cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter produs sambata seara in Haiti, relateaza Reuters.

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…

- Sase milioane de copii din intreaga lume au murit anul trecut din cauza unor afectiuni care puteau fi prevenite si a altor complicatii, adica aproximativ jumatate din numarul de decese din cauze similare in 2000, cand in cadrul Summitului Mileniului au fost aprobate obiective pentru a pune capat…

- Cel putin opt persoane, dintre care sase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orasul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit, sambata, in urma unui atac sinucigas comis in apropierea biroului unei comisii electorale din orasul Jalalabad, aflat in estul Afganistanului, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 14 persoane au murit in Japonia in ultimele trei zile, in urma caniculei, la o saptamana dupa inundațiile care au provocat moartea a aproape 200 de persoane, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Temperaturile au ajuns luni la peste 39 de grade Celsius, conform Agenției Japoneze…