Cel puţin 11 civili morţi în explozia unei mine, în Afganistan Cel putin alte 35 de persoane au fost ranite in explozie, care a avut loc in districtul Hakrez, in jurul orei 14.00 (09.30 GMT), a precizat un purtator de cuvant al armatei. Potrivit acestuia, intre victime se numara si femei si copii.



Ranitii au fost transportati la o baza militara din apropiere, iar cei aflati in stare grava au fost transferati la spitale din capitala provinciala, a mentionat purtatorul de cuvant.



Seful politiei din Kandahar, Tadin Khan, a afirmat ca mina fusese amplasata pe drum de talibani. Incidentul nu a fost deocamdata revendicat.



Media locale…

Sursa articol: dcnews.ro

