Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP.

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual. Trenul care…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a declarat joi ca a fost retinut de politie in timp ce pleca de la un cabinet stomatologic, relateaza Reuters si dpa. 'Ei ma duc undeva', a scris Navalnii pe Twitter. Anuntul lui Navalnii a fost facut la scurt timp dupa ce seful echipei sale de campanie,…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Atacurile intense desfasurate de catre fortele guvernului sirian si aliatii sai au provocat moartea a cel putin 94 de persoane in regiunea Ghouta de Est in decurs de 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, relateaza site-ul agentiei…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui atac cu masina-capcana comis duminica in orasul Qamishli din nord-estul Siriei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un camion, in care se aflau sute de imigranti din Eritrea si Somalia, s-a rasturnat, miercuri, la sud de orasul Bani Walid din Libia, in urma accidentului decedand cel putin 19 persoane, iar alte aproape 80 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- O masina a incercat sa patrunda miercuri in sediul agentiei de informatii NSA, in apropiere de capitala americana Washington, provocand deschiderea focului si soldandu-se cu trei ranit, relateaza AFP. ”Nu exista nicio proba care sa arate ca acest caz are lagaturi cu terorismul”, a declarat, intr-o…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 225 au fost raniti in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan, iar alte 85 de persoane sunt date disparute, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Cel putin patru persoane au murt, iar alte 145 au fost date disparute in urma cutremurului cu magnitudinea 6,4, soldat de asemenea cu 225 de raniti, care a avut loc la Hualien cu putin inainte de miezul noptii (ora locala), relateaza Reuters, conform news.ro.Echipe de interventie au actionat…

- Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de suprafata cu magnitudinea de 6,4 grade. Conform unor surse din cadrul serviciilor de interventie, doua persoane au murit, iar alte zeci sunt blocate sub daramaturi in urma seismului. Premierul Taiwanului, William Lai, a anuntat ca cel putin…

- Cel putin doi oameni au murit si 50 au fost raniti in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de sud (sudul SUA), au relatat media americane citate de Reuters. Potrivit primelor informatii, in accidentul produs duminica dimineata in apropierea orasului Cayce au fost implicate un tren de pasageri…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea…

- Cel putin 13 migranti au fost raniti, dintre care patru - impuscati - se aflau intre viata si moarte joi seara, in urma mai multor incaierari intre migranti afgani si africani care au izbucnit joi in mai multe locuri la Calais, a declarat Parchetul din Boulogne-sur-Mer pentru AFP.

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba, intr-o localitate din Columbia. Atacul cu bomba a avut loc sambata dimineata, in orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale.

- UPDATE ora 10:45 Consulatul General al Romaniei la Milano are in atentie accidentul feroviar produs joi dimineata in apropierea acestui oras, iar pana in prezent nu au fost primite solicitari de asistenta consulara, a informat MAE la solicitarea AGERPRES. ‘Oficiul consular a intreprins, in regim de…

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Vineri, 19 ianuarie a avut loc o noua intalnire intre soferii de autobuze si vatmanii Companiei de Transport Public si politistii Biroului Rutier Iasi. Intalnirea face parte din proiectul "Stresul si violenta verbala, factori de risc in traficul rutier din municipiul Iasi", derulat de catre Asociatia…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Bilantul victimelor dublului atentat sinucigas, produs luni in centrul Bagdadului, a crescut la 26 de morti, in majoritate lucratori zilieri, acesta fiind cel de-al doilea atac de acest tip in...

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Incendiu violent intr-un centru de recreere din orașul portughez Tondela. Cel puțin opt oameni au murit, iar aproape 50 au fost raniți, dupa ce un reșou defect ar fi luat foc.Flacarile s-au extins rapid, inainte ca oamenii sa-și dea seama și sa iasa din cladire.

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane citate de postul GeoTV.

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de...

- Teroriștii lovesc din nou: Atentat TERORIST soldat cu 11 morți, in urma cu putin timp Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari,…

- Icaria, insula din Egee, cu 10.000 de locuitori este o insula minune. Locuitorii acestei insule, conform studiilor, au de trei ori mai mult șansa de a trai peste 90 de ani decit oricare alta populație din Europa. Cancerul, depresiile, bolile cardiovasculare, demența nu sint binevenite in acest loc.…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Cel putin 90 de persoane au murit, iar alte 64 sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, au informat autoritatile filipineze, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Zeci de persoane au fost ranite in noaptea de marti spre miercuri intr-o altercatie intervenita intre afgani si sirieni intr-o tabara de refugiati de pe insula elena Lesbos, transmite dpa. Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru…